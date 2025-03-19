ИИ-помощник пропал после мартовских накопительных обновлений KB5053598, KB5053606 в некоторых системах, работающих под управлением Windows 10 и Windows 11.

Представители компании заявили о том, что в курсе о существовании проблемы, на которую жалуются пользователи. На некоторых (не всех) устройствах Microsoft Copilot без видимых причин удаляется, и его больше нет на панели задач. Причина произошедшего не объясняется, проблему не внесли на панель мониторинга состояния релизов Windows, как это обычно делается в подобных ситуациях. Известно лишь, что Microsoft 365 Copilot баг не затронул.

Разработчики начали исправлять проблемы, пока непонятно, сколько может занять процесс. Чтобы временно устранить неудобства, специалисты посоветовали прибегнуть к переустановке приложения в Microsoft Store и самостоятельно добавить его на панель задач.

Источник изображения: Сomss

Тем временем пользователи обратили внимание на то, что ошибки обновлений и раньше влияли на работу Copilot. К примеру, летом Microsoft пришлось удалить виртуального помощника из Windows 10/11. Приложение ошибочно добавили вместе с обновлением Microsoft Edge. Весной также после обновления браузера ИИ-ассистент был добавлен в Windows Server. Разработчики, комментируя ситуацию, подчеркнули, что приложение не собирало данные пользователей.



