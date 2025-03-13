Специалисты Всемирной организации здравоохранения зафиксировали рост психических заболеваний на фоне неудач в криптоинвестировании.

Статистика приводится по итогам прошлого года. Эксперты обращают внимание на то, что данные от психиатрических клиник, реабилитационных центров в силу конфиденциальности ограничены. Несмотря на это, результаты глобальных исследований подтверждают масштабность проблемы. К примеру, исследователи Public Health выявили, криптотрейдеры в 4 раза чаще страдают от игровой зависимости и в 2 раза чаще — от чрезмерного использования интернета. Они часто ощущают себя одинокими, даже когда рядом находятся люди. Это приведет к повышенному стрессу.

В ВОЗ сообщили о 25% росте психических расстройств среди инвесторов, вкладывающих деньги в цифровые активы. Психиатрические клиники, включая Castle Craig Hospital и Paracelsus Recovery, констатируют увеличение количества пациентов, чье тяжелое психическое состояние было спровоцировано криптопотерями. В исследованиях медицинского сообщества подчеркивается, волатильность крипторынка с 2022 по 2024 годы подорвала здоровье инвесторов.

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Специалисты пришли к выводу, что страх упущенной выгоды, денежные потери способствуют развитию тревожности. О проблемах с эмоциональным состоянием трейдеров сообщают также психиатры из России и других стран. В Европе создают центры для лечения криптозависимости. Большинство из них работает в Великобритании. Известно, что специалисты Европейского мониторингового центра по наркотикам и наркомании собирается с этого года отслеживать изменения, которые отражают степень зависимости граждан от последствий вложения средств в цифровые активы.



