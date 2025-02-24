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Astra_news
Bitdefender Labs: Злоумышленники выдают себя за игроков Counter-Strike 2
Румынская компания, получившая известность в мире как разработчик антивирусов, выявила вредоносную кампанию, в рамках которой хакеры представляются популярными игроками CS2.

Специалисты компании-разработчика антивирусов сообщили о новой вредоносной кампании. В зоне риска находятся геймеры, интересующиеся соревнованиями по Counter-Strike 2. Мошенники вводят пользователей в заблуждение, угоняют чужие аккаунты, похищают криптовалюту.

Хакеры проводят фальшивые стримы, рекламируют фейковые скины для игры и раздачи криптовалют. Чаще всего, каналы, где стримят киберпреступники, — взломанные легитимные аккаунты, для которых злоумышленники провели «ребрендинг». Это позволяет им более убедительно выдавать себя за профессиональных игроков. На видео демонстрируются зацикленные записи старых игр, но со стороны может казаться, что идет трансляция прямого эфира.

Источник изображения: Ru.pinterest

Злоумышленники размещают на стримах QR-коды, ссылки, направляющие на вредоносные сайты. Здесь зрителей просят войти в систему, указав данные учетной записи в Steam, в обмен на это обещают ценные подарки. Помимо этого, жертвам предлагают отправить на указанный счет криптовалюту с целью удвоить цифровые активы, но все предложения нереальные. Некоторые пользователи в это верят, потому что думают, что смотрят эфир любимого игрока, который пользуется авторитетом в индустрии.

Эксперты Bitdefender подчеркивают, любые предложения с обещанием удвоить вложенный капитал, являются мошенничеством. Они рекомендуют защищать аккаунты на Steam, используя многофакторную аутентификацию, и не предоставлять никому конфиденциальные данные.


#хакеры #counter-strike 2 #геймеры #bitdefender labs
Источник: xakep.ru
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