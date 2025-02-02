«Лаборатория Касперского» рассказала о стилере «Tria», который похищает данные из почты или мессенджеров на зараженных телефонах и планшетах.

Нелегальная кампания проявляет активность с весны прошлого года. Пока атаки ограничены Брунеем и Малайзией. Как отметили в «Лаборатории Касперского», по некоторым данным, есть вероятность, подобная схема может встретиться в РФ. Аферисты выбирают себе жертв, которые могут получить приглашение на церемонию бракосочетания от своих знакомых и отправляют им сообщение с установкой APK-файла. Если согласиться, устройство заражается малварем.

Троян Tria хорошо маскируется под системное приложение настроек. Многие жертвы рассказывают, что ничего подозрительного не видели. В процессе установки программное обеспечение запрашивает номер телефона, разрешения, позволяющие получить доступ к закрытой информации, некоторым функциям на смартфоне или планшете.

Источник изображения: Dzen

С их помощью мошенники перехватывают пароли, коды. Это помогает распространять вредоносные файлы среди контактов, записанных на телефоне жертв. Преступники пишут разные тексты: в некоторых сообщениях они приглашают на свадьбу, а в других — просят перевести деньги на указанный счет. Эксперты рекомендуют сохранять бдительность и повышать информационную грамотность.



