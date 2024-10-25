Белые хакеры в первый день соревнований заработали за обнаружение багов более $полумиллиона, на второй день сумма заработка составила $350 000.

Мероприятие организовано Trend Micro Zero Day Initiative. За два дня соревнований общая сумма выплат вознаграждения участникам составила примерно $850 тысяч. Организатор предложил награду в $250 000 за эксплоиты для Pixel 8 и iPhone 15. Участники не стали атаковывать указанные модели смарт-устройств. Пока специалисты нашли более 50 уязвимостей нулевого дня.

Наибольшим достижением считается взлом Samsung Galaxy S24 из флагманской линейки бренда. Кен Гэннон, представляющий NCC Group, заработал за выявленный баг $50 000. Он отметил, что ему удалось объединить в цепочку 5 уязвимостей. После этого запустил специальное приложение и получил шелл-доступ.

Источник изображения: Xakep

Одним из крупных вознаграждений в виде $40 000 получила команда DEVCORE Research. Она показала эксплоит, направленный на хаб AeoTec Smart Home. В числе лидеров находятся Master of Pwn, Viettel Cyber Security. Команды провели несколько результативных атак, среди которых был взлом умной колонки Sonos Era 300.

По условиям конкурса детальная информация обо всех найденных уязвимостях будет опубликована только через 3 месяца. Это время дается для того, чтобы производители техники смогли выпустить обновления, в которых баги будут устранены. Такие меры позволят защитить пользователей от мошенников.



