Система внутреннего освещения имитирует цикл солнечного дня, автоматически повышая и снижая освещенность в зависимости от времени суток и вида выращиваемого растения.

Студенты Самарского университета имени академика С.П. Королева рассказали, что габариты теплицы составляют 0,5×1×1 м, поэтому теплицу можно установить в квартире или доме. Идеальным местом станет широкий подоконник. Электронный «мозг» разработки представляет собой специальную плату системы управления, созданную на базе бортового компьютера космического аппарата — пикоспутника.

Они заметили, что существует много разных видов систем автоматизации теплиц. Пользователи назвали в числе недостатков то, что они требуют хороших знаний в программировании для установки, много времени работы. Разработка самарских студентов помогает решить эти проблемы.

Источник изображения: Regionsamara

Новая смарт-теплица является комплексным решением, где предусмотрены нужные для выращивания растений автоматические системы. Неоспоримым достоинством является отсутствие необходимости в дополнительных настройках. По словам студентки Полины Яковлевой, система внутреннего освещения имитирует цикл солнечного дня. Предусмотрены функции автополива, подачи удобрений, поддержания оптимального температурного режима. «Единственное, что надо делать — периодически доливать воду, добавлять удобрения в резервуары системы», — заключила она.

«Умная» теплица может работать в течение года без перерывов. Можно выращивать ягоды, овощи, зелень, бобовые культуры и цветы. Важно, чтобы растения не были выше 60 сантиметров.