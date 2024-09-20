Разработчики ищут добровольцев для проведения клинических испытаний. Они подчеркивают, что участие в эксперименте не вредит здоровью.

Стартап Neurode, который основала нейробиолог Натали Гуайярду, представил специальную электронную повязку на голову для людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Устройство подходит для использования не более 20 минут в день. При правильной эксплуатации, как уверяют разработчики, обеспечивается легкая электростимуляция префронтальной коры, которая отвечает за фокусировку и исполнительную функцию.

Гуайярду рассказала прессе о том, что, когда ей было 5 лет, врач установил ей диагноз СДВГ, поэтому она понимает особенности патологии. При поддержке инженера Дамиана Софревски ей удалось привлечь $3,7 миллиона, чтобы вывести устройство на рынок. Оно прошло испытания на безопасность для здоровья.

Источник изображения: Dzen

Neurode подключается к приложению, отображающему активность мозга и изменения префронтальной коры (ПФК). В программу интегрирован виртуальный помощник на основе искусственного интеллекта. Стартап ищет добровольцев для проведения клинических испытаний. Они утверждают, что участие в эксперименте не представляет угрозу для здоровья.

Разработчики подчеркивают, что аксессуар может быть полезен только тем, кому диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Если люди подозревают, что у них есть патология, нужно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением. Психотерапевт Евгений Фомин рассказал о том, что среди симптомов СДВГ находится привычка использовать аудиораздражители во время работы. Эксперт заметил, что людям с патологией важно, чтобы рядом с ними что-то происходило, и была необходимость переключать внимание между объектами.