Президент Украины Владимир Зеленский озвучил подробности проведения второго так называемого «саммита мира».

Владимир Зеленский заявил о том, что второй «саммит мира» состоится в ноябре текущего года. На данное мероприятие будут приглашены разные страны, в том числе и Россия. Зеленский добавил, что до конца сентября он должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Украинский политический лидер планирует на этой встрече представить свой "план победы" в спецоперации, которая стартовала в феврале 2022 года.

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Об этой ситуации пишут в СМИ по всему миру, это одна из самых обсуждаемых тем. В Le Monde сообщается, что Зеленский собирается в рамках международного саммита поделиться своим видением, как может завершиться затянувшийся конфликт.

Ранее сообщалось, что Киев отверг мирную инициативу КНР и Бразилии, аргументируя это тем, что она не соответствует интересам Запада по завершению конфликтной ситуации.