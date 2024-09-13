Компания продемонстрировала первый публичный пример изображения, который сгенерировал искусственный интеллект из грядущей iOS 18.

Искусственный интеллект сгенерировал мультяшную иллюстрацию щенка по кличке Бейли, который живет в семье старшего вице-президента по разработке программного обеспечения Apple Inc Крейга Федериги. Дебют функции Image Playground прошел успешно. Собака Бейли изображена в праздничной шляпке с тортом со свечами, поэтому все сразу поняли, что иллюстрация была создана по случаю в честь день рождения питомца.

В СМИ обратили внимание на том, что это первая ИИ-иллюстрация бренда, опубликованная за пределами рекламных материалов, ключевых презентаций продуктов.

Источник изображения: Apple

Напомним, Image Playground входит в набор инструментов искусственного интеллекта Apple в iOS 18. В новой мобильной операционной системе открывается возможность генерировать изображения путем ввода описания, выбора фото. При желании можно использовать предварительно загруженные модели для примера. Можно экспериментировать со стилями: Иллюстрация, Эскиз и Анимация.



