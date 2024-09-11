Это позволит повысить качество медобслуживания в отдаленных населенных пунктах. Образцы крови для проведения анализов оперативно поступят в лабораторию ближайшей областной больницы. Это поможет быстрее установить диагноз и приступить к лечению.

Успешно завершился эксперимент. 20 дней дрон самолетного типа курсировал между медучреждениями Южно-Сахалинска, Корсакова, Долинска. Дрон оснащен отсеком для груза, куда свободно поместились пробирки с заменителем крови. Во время тестирования стали известны нюансы работы. В будущем должна начаться подготовка операторов.

Источник изображения: Dzen

Эксперимент проводился по запросу Тихоокеанского государственного медицинского университета, Центра беспилотных авиационных технологий университета Иннополис. Организаторы заострили внимание на том, что ПО российское. Дрон работает на интеллектуальных режимах полета, нет необходимости в постоянном контроле. Оператор должен корректно назвать точку, дать команду на взлет и быть на связи. Дрон подберет лучший маршрут с учетом текущих погодных условий, препятствий на пути. Система ориентируется по спутниковой навигации, сотовой связи, машинного зрения. Когда погода начнет портиться, система устройства незамедлительно подберет оптимальное место посадки, доложит детали оператору.

Источник изображения: Dzen

Устройство разработано для полетов на дальние расстояния в труднодоступной местности. Размах крыла составляет до 3 метров, скорость передвижения оценивается в 85 км/ч. Максимум время без подзарядки в полете составляет до 5 часов. Разработчики считают, что времени достаточно для выполнения нескольких команд. На перелет от больницы в Южно-Сахалинске до Долинска требуется полчаса. С помощью дрона биоматериалы из отдаленных районов будут направляться в лабораторию областной больницы. Специалисты смогут быстрее определить патологию на основе полученных результатов.



