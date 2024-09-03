Они также допускают, что лайфхак сработал, потому что Apple повышает качество выпускаемых устройств.

В интернете набирает популярность видеоролик, загруженный в 2020 году, где сообщается, что определенный звук способен убрать воду из динамиков айфона. Видео посмотрели 45 миллионов пользователей, 445 000 поставили лайк, еще 144 000 оставили комментарии. Многие пользователи скептически настроены к подобным советам. Технологический обозреватель Дэвид Пирс решил проверить популярный метод, когда его племянник уронил смартфон в речку. Устройство просушили дома, после чего друг вспомнил, что в интернете есть ролик, помогающий избавиться от воды из динамиков iPhone.

Источник изображения: Dzen

Пирс сначала подумал, что это шутка, но лайфхак все же решили проверить. Все удивились, что лайфхак оказался рабочим. Обозреватель добавил, что это может быть простым совпадением, так как Apple повышает качество своей продукции. Эксперт напрямую обратился к бренду в надежде, что компания внесет ясность в ситуацию, но ответа так и не получил.





Представители компании Bose подтвердили теорию. Они говорят, с помощью динамика можно вытолкнуть жидкость, если переместить достаточное количество воздуха с нужной силой. Директор по исследованиям Эрик Фриман уточнил, самый низкий тон на самом большом уровне громкости может создать создает сильное движение воздуха, и оно вытесняет воду из динамика.

Специалист из iFixit тоже решил проверить способ на 4 смартфонах, и он оправдал ожидания. Из динамиков мобильных телефонов стали выбрасываться капли воды. Он предупреждает, что эффект кратковременный.

Эксперты назвали способ рабочим только с динамиками. Они обратили внимание на то, что если вода попадет в USB-порт, слот для SIM-карты или другие места, лайфхак будет бесполезным.



