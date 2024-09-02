Через него можно обмениваться сообщениями, смотреть тактические карты.

Добровольческая команда «Локтар» представила ПО, сочетающее в себе тактические карты и мессенджер. Его основным преимуществом считается то, что он может принимать сообщения без стабильно работающего интернета, это особенно актуально на фронте. Разработчики добавили в программу способность передачи данных с помощью радиостанций, закрытых Wi-Fi-групп на радиомостах. Военные могут менять каналы связи.

Источник изображения: Dzen

Новинка успешно протестирована в условиях зоны боевых действий, где она продемонстрировала свою функциональность, получила положительные комментарии. Военные сказали, что пользоваться приложением удобно и безопасно. Можно предупреждать об изменениях обстановки, отправлять геоданные. После проведения успешных испытаний разработку «Локтара» добавили в состав смартфон-рации «Шорох», смартфон с функцией анализа радиочастотной обстановки «Грань». Его также можно устанавливать на другие аппараты.



