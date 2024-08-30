Задержание Павла Дурова во Франции по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди жителей регионов России. Интервьюеры спрашивали добровольцев, как они относятся к тому, что основателя Telegram обвиняют в преступлениях, начиная от соучастия в мошенническом сговоре в Telegram, отказе сотрудничать с правоохранительными органами и заканчивая хранением и сбытом наркотических средств через платформу.

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По результатам опроса стало известно, что 55% жителей России считают, что Павла Дурова ложно обвиняют. 14% участников опроса думают, что он виновен. При этом 45% респондентов хорошо осведомлены о задержании предпринимателя и следят за новостями. 35% слышали, что уроженца России задержали во Франции, но особо не вникали в подробности. 59% опрошенных сказали, что нейтрально относятся к основателю Telegram. Каждый третий россиянин положительно относится к Дурову, 4% негативно настроены в адрес долларового миллиардера.

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Напомним, Павел Дуров провел в суде 8 часов, после чего прокуратура сообщила, что он может быть освобожден из-под стражи под залог. Сумма залога составила €5 миллионов. Также бизнесмена обязали приходить в полицию 2 раза в неделю, ему запрещено покидать Францию, пока не закончится расследование.