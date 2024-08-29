Аналитики определили причину глобального роста рынка.

Ожидается, что поставки смартфонов увеличатся до 1,23 миллиарда единиц. Изначально эксперты считали, что рост рынка смартфонов составит 4%, но в конце августа они пересмотрели свои взгляды и пришли к выводу, что показатель составит 5,8%.

По информации аналитиков в I квартале 2024 года поставки телефонов увеличились на 12%. Рост показателя во II квартале составил 9%. В странах с развивающейся экономикой спросом пользуются устройства на платформе Android. Многие люди покупают телефоны с начальным ценовым уровнем, так как не видят смысла или не имеют возможности покупать дорогие флагманы.

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В странах с развитой экономикой отдают предпочтение телефонам, которые поддерживают ИИ-функции. Китайский рынок смартфонов тоже показывает положительную динамику спроса. IDC прогнозирует, что телефоны Android смогут увеличить продажи на более чем 7% до конца года, а смартфоны от Apple — на 0,8%. Эксперты заметили, что iPhone сталкивается с конкуренцией на китайском рынке. Они добавили, что после выхода iPhone 16 продукция Apple сможет увеличить поставки.

Специалисты IDC ожидают, что смартфоны с функциями генеративного ИИ будут популярнее других моделей, но их распространение продолжит сдерживаться из-за высоких цен. Пользователям не нравится сложившаяся тенденция, в рамках которой флагманы могут стоить в 2 раза дороже, чем их предшественники.