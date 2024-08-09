Точные сроки и примерные расценки на перевоз людей и грузов не уточняются.

Разработчики центра «Беспилотные летательные аппараты» МАИ собираются представить демонстратор с электросиловой установкой на водородном топливе и провести испытательные работы. Водород должен обеспечить нулевой выброс вредных веществ. По словам гендиректора организации Юрия Бухарева, для установки требуется преобразователь энергии. «Все нужные компоненты будут изготовлены на отечественных предприятиях», — подчеркнул он.

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Аэротакси можно будет использовать не раньше 2025 года для перевозки людей и грузов на территориях, где слабо развита дорожная сеть или присутствует сложный рельеф. Ожидается, высота полета будет варьироваться на уровне от 150 метров до 2 километров. Показатель зависит от дальности маршрута, максимальное направление определяется в 100 километров. Примерные расценки на перевозки не известны.



