Его можно будет использовать на планшетных компьютерах и телефонах, работающих на платформе Android.

По словам гендиректора НПО «Двина» Владимира Орлова, с помощью программы «Менеджер минных полей» (ММП) можно узнавать о расположении минных полей, что поможет в бою предотвратить возможные риски и спасти жизни. Обязательно появится возможность добавлять на карту новое местонахождение мин и предупреждать об этом.

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Источник изображения: Dzen

Специалисты разрабатывают маркеры, которые позволяют отмечать мины разных типов. Программа должна стать частью модуля «Комплекса повышения осведомленности» (КПО-А). Это станет хорошим подспорьем во время вооруженных конфликтов. Военнослужащие через приложение смогут не только проверять безопасность той или иной местности, но и поддерживать связь друг с другом, а также в режиме реального времени предупреждать об опасности. Ожидается, что программа после подключения к серверам Минобороны позволит видеть гражданский и военный трафик.