В обществе считают союз IT-гигантов неожиданным, но многие интернет-пользователи верят в успешность этого сотрудничества.

Компании сообщили о планах запустить инструмент, который будет позволять синхронизировать облачные сервисы для хранения изображений. Эксперты считают, что это будет очень удобно. Однако пользователи переживают о возможных дополнительных расходах.

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Источник изображения: Apple-market

Новый инструмент был разработан под эгидой Data Transfer Initiative. Функция будет внедряться в течение следующей недели. На сайтах Apple и Google можно будет ознакомиться с подробными инструкциями. Раньше Apple позволяла экспортировать фото и видео из iCloud в Google Фото. Скоро пользователи смогут отправлять изображения в обратном направлении. Но есть один нюанс: бесплатный тариф Google Фото предусматривает 15 ГБ, iCloud имеет ограничения до 5 ГБ. По мере исчерпания лимита пользователям предлагают ознакомиться с платными тарифами, которые стоят от $0,99 в месяц.



