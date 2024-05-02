С мая 2024 года в столице РФ реализуется проект с использованием искусственного интеллекта в медицине. Нейросеть обучена расшифровывать рентгеновские снимки, что поможет врачам быстрее устанавливать правильный диагноз пациентам.

Реализация проекта уже началась в тестовом режиме, она завершится в сентябре 2024 года. В этот промежуток времени снимки, сделанные рентген-аппаратом, будут использованы для автоматических записей результатов исследования. Информация будет записываться в электронные медицинские карты пациентов.

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Источник изображения: Pharmmedprom

Работу нейросетей курируют ведущие специалисты в России, они будут контролировать работу искусственного интеллекта. При необходимости у них есть возможность вносить правки, корректировать работу ИИ или оспаривать полученные результаты. Эксперты прогнозируют, что с помощью этого эксперимента можно повысить точность и скорость расшифровки рентгеновских снимков, что освободит время для врачей, чтобы более качественно проводить осмотры и составлять лечебные планы.

Если тестирование получит положительные результаты, рентгеновские снимки будут и дальше отправляться на обработку системе искусственного интеллекта. В течение 24 часов с момента проведения диагностики нейросеть должна расшифровать запись и вносить соответствующую информацию в медицинскую карту электронного образца. Лечащие врачи будут опираться на заключение от нейросети. Это поможет ускорить процесс диагностики и улучшить лечение от разных заболеваний.



