Четвертого апреля состоялся выход игры в жанре «экшен». Игроки в ней могут примерить на себя роль разбойника, крестьянина, князя или скомороха.

Опросы показали, что многие россияне ждали выхода исторической игры от российской студии Cyberia Nova. Действия в тайтле разворачиваются в период Смуты, игрокам нужно исследовать земли Московской Руси, участвовать в битвах, выполнять различные задания и получать награду. В день выхода релиза 4 апреля геймеры оставили массу негативных комментариев, указывая на недоработку со стороны студии. 5 апреля, Cyberia Nova опубликовала первый патч, который исправил баги, связанные с автосохранением и другими ошибками.

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Источник изображения: dzen

Геймеры оценили оперативность выпуска патча, но этого игрокам показалось мало. Жалобы остались, в частности многим не нравится то, что качество графики высокое только на мощных ПК. Эта проблема осталась, но в этот раз разработчики по просьбам аудитории исправили баг, из-за которого не запускался квест «Ярославские бандиты». Исправлены ошибки, связанные с механикой образов персонажей, выдачей достижения «Животворящей водицы», блокировкой квеста «Конфликты у стрельцов».



