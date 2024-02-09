Зимой 2024 года без каких-либо объяснений видеохостинг заблокировал несколько десятков каналов ВГТРК из разных регионов России.

Если видеохостинг откажется предоставить доступ к каналам российских государственным теле- и радиовещательных компаний, Роскомнадзор будет вынужден принять соответствующие меры. Регулятор напомнил, ограничения от YouTube являются нарушением принципов распространения информации, которое должно осуществляться в свободном порядке. Блокировка каналов лишает зрителей доступа к контенту от ВГТРК. Если видеохостинг не сможет устранить нарушение, будет назначен крупный штраф.

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Источник изображения: travelvesti.ru

Заявление регулятора к видеохостингу связаны с блокировкой примерно 40 каналов ВГТРК. С проблемой столкнулись представители Архангельской, Псковской областей, Республики Коми и других регионов РФ. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, однако проблема к настоящему времени все еще не решена. Представители YouTube пока не комментируют претензии, поступившие от Роскомнадзора.



