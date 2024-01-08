Бюджет картины составил около $80 миллионов, съемки фильма проходили на территории Италии.

Драма описывает жизнь бывшего гонщика Энцо Феррари в1957 году. В это время происходит переломный момент в судьбе знаменитости: после потери сына наступает мощный кризис во всех отраслях жизни Феррари. И он принимает решение участвовать в гонке Mille Miglia.

Мировая премьера ленты прошла прошлым летом на Венецианском кинофестивале, в широкий прокат картина вышла зимой прошлого года. Новинку добавили в список 10 самых лучших кинофильмов прошлого года по версии Национального совета кинокритиков США. Биографическая драма собрала $20 миллионов, в России сборы составили примерно 200 миллионов рублей: для сравнения бюджет «Феррари» составил порядка $80 миллионов.

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Источник изображения: film.ru

Главные роли в фильме Майкла Манна играют Адамом Драйвер и Пенелопа Крус, в онлайн-кинотеатрах «Феррари» можно смотреть, начиная с 23 января. Адам Дуглас Драйвер знаком зрителям благодаря игре в разных фильмах, в том числе речь идет о Доме Gucci, где он перевоплотился в образ бизнесмена Маурицио Гуччи. Пенелопа Крус в спортивной драме исполняет роль Лауры Феррари. Съемки фильма проходили в Италии в 2022 году.

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