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Astra_news
Самый большой телескоп в мире построят в 2028 году
ELT будет состоять почти из 800 шестиугольных сегментов. Главное зеркало мощного устройства способно улавливать в миллионы раз больше света, чем люди.

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Продолжается строительство ELT, диаметр зеркала которого достигает почти 40 метров. Европейская южная обсерватория, которая занимается реализацией проекта, получила сегменты основного зеркала, они были отправлены из Франции в Чили.

Телескоп начнут использовать не ранее 2028 года, астрономический инструмент для наблюдения за отдаленными объектами будет установлен на горе Серро Армазонес в Чили. На этой астрономической горе завершены земляные работы.

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Источник изображения: 22century.ru

Согласно плану ELT должен состоять почти из 800 шестиугольных сегментов. Полировка зеркальных сегментов поручена Safran Reosc. Компания отнеслась максимально ответственно к заказу, для реализации проекта она выделила здание и полностью переоборудовала его для работы. Специалисты используют технику ионно-лучевой обработки, это позволяет устранить неровности на уровне атомов.

Ученые считают, что с введением в эксплуатацию масштабного устройства, астрономы могут сделать новые научные открытия. Будут изменены существующие представления о космосе. Главное зеркало ELT способно улавливать в миллионы раз больше света, чем люди с хорошим зрением. 

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#новости #техника #наука
Источник: securitylab.ru
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