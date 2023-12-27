ELT будет состоять почти из 800 шестиугольных сегментов. Главное зеркало мощного устройства способно улавливать в миллионы раз больше света, чем люди.

Продолжается строительство ELT, диаметр зеркала которого достигает почти 40 метров. Европейская южная обсерватория, которая занимается реализацией проекта, получила сегменты основного зеркала, они были отправлены из Франции в Чили.

Телескоп начнут использовать не ранее 2028 года, астрономический инструмент для наблюдения за отдаленными объектами будет установлен на горе Серро Армазонес в Чили. На этой астрономической горе завершены земляные работы.

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Источник изображения: 22century.ru

Согласно плану ELT должен состоять почти из 800 шестиугольных сегментов. Полировка зеркальных сегментов поручена Safran Reosc. Компания отнеслась максимально ответственно к заказу, для реализации проекта она выделила здание и полностью переоборудовала его для работы. Специалисты используют технику ионно-лучевой обработки, это позволяет устранить неровности на уровне атомов.

Ученые считают, что с введением в эксплуатацию масштабного устройства, астрономы могут сделать новые научные открытия. Будут изменены существующие представления о космосе. Главное зеркало ELT способно улавливать в миллионы раз больше света, чем люди с хорошим зрением.

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