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Об этом стало известно по итогам эксперимента с доставкой роботами. Как сообщили в «Сколково», проект завершился успешно, и в будущем планируется расширение локаций, увеличение количества роботов.
В эксперименте участвовали Почта России, Яндекс, Сколково. Роботы Yandex начали доставлять посылки с 2021 года в Москве, Ленобласти и Татарстане. Всего было доставлено 17 800 посылок. Речь также идет о хрупких грузах. Из этого числа 99% доставок были без задержек, в среднем на одну доставку робот тратил примерно 40 минут. Роботы работают в радиусе 2 километров. Они проехали более 46 000 километров, что в 5 раз больше, чем было намечено изначально во время старта эксперимента.
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Источник изображения: wikiway.com
Сначала, как показывает исследование, россияне скептически отнеслись к роботам-доставщикам. Многие не верили, что робот сможет принести посылку в целости и сохранности, боялись, что ИИ потеряет ценные вещи. Однако опасения оказались напрасными. Сейчас опросы показывают, что россияне с доверием относятся к работе роботов-доставщиков.