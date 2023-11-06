У нового материала широкий спектр применения. Он может стать новым стандартом в сфере изготовления высокопрочных материалов.

Научные сотрудники Университета Делфта под руководством Ричарда Норте разработали аморфный карбид кремния (a-SiC), силу которого можно сравнить с прочностью алмазов. Новый материал можно использовать не только в создании экипировки, но и микросхем. Его потенциал еще до конца не изучен.

Эксперты считают это научным прорывом, аморфный карбид кремния может использоваться в качестве нового стандарта в отрасли изготовления материалов с высокой прочностью, рассчитанных на длительный период эксплуатации. Доказано, что новое вещество в 10 раз прочнее кевлара, который используют для надежной защиты в бронежилетах и шлемах.

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Источник изображения:sozh.info

Аморфный карбид кремния легко масштабировать, в этом отношении он эффективнее дорогостоящих алмазов и графена. Диапазон применения огромен: его также можно использовать во время космических исследований, солнечных батареях и так далее.

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