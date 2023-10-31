Исследовательская работа заняла около 3 лет, результаты работы ученых Российской академии наук будут использованы во время разработки программ по сохранению редких видов растений и животных на территории России.

Ученые Сибирского отделения РАН сообщили о том, что обнаружили несколько видов растений и животных из Красной книги, они были найдены около Быстринского горно-обогатительного комбината.

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Источник изображения журавля-красавки: obrazovanie-gid.ru

Исследования показали, что в Забайкалье сосредоточено 11 редких видов растений, 8 видов птиц, 1 вид млекопитающих и 1 вид земноводных из Красной книги. В том числе, стало известно о том, что в Забайкалье обитают журавль-красавка и дубровник.

Ученые работали на 6 полигонах, базирующихся на разных расстояниях от указанного комбината. Чтобы уточнить границы поясов воздействия, дополнительно открыли еще один полигон. Исследовательский проект занял примерно 3 года, работы проводились в нескольких регионах: на территории Забайкальского, Красноярского краев и Кольского полуострова. Результаты работы ученых переданы для разработки программ по сохранению редких видов растений и животных в России, чтобы не допустить их полного исчезновения из природной среды.

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