Текущий уровень закредитованности граждан России оценивается как чрезмерный. У каждого третьего заемщика есть хотя бы одна просрочка по кредиту.

Статистика приводится с начала текущего года. Центробанк озвучил информацию, ссылаясь на данные Бюро кредитных историй. В 2023 году количество граждан, оформивших кредит, стало больше на 2 миллиона и достигло до 47 миллионов человек.

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Источник изображения: build-experts.ru

Регулятор уточнил, что у некоторых россиян по несколько кредитов. Например, более 11 миллионов граждан выплачивают 3 и более кредита. Примерно 23 миллиона человек оформили кредитную карту, 10 миллионов россиян выплачивают ипотеку. При этом на 39% заемщиков приходятся мужчины и женщины старше 65 лет. Обычно у ипотечных заемщиков есть потребительский кредит. Многие из них брали кредит, чтобы оплатить первый взнос на ипотеку.

По мнению профессора Финансового университета при Правительстве РФ Александра Сафонова, текущий уровень закредитованности граждан чрезмерный. Он говорит, что средний уровень платежной нагрузки по кредитным обязательствам занимает половину доходов, но у 60% должников на оплату кредитов уходить треть зарплаты. У каждого третьего заемщика присутствует просрочка по выплате минимум одного кредита. Профессор предполагает, что это повышает риски невозврата выданных средств.

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