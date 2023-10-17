В последнее время стало тяжелее добывать криптовалюту. Согласно статистике регулярно увеличивается сложность майнинга биткоина, повышается конкурентоспособная среда в индустрии.

Во время очередного перерасчета показатель стал выше на 6,47%, установив рекорд на уровне 61,03 Т. Всего с начала текущего года сложность майнинга BTC увеличилась на 79%. Аналитики прогнозировали рост, но результат превзошел ожидания экспертов.

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Напомним, 1 января сложность добычи биткоина достигла уровня 35,36 Т. Согласно результатам последней проверки данных показатель поднялся до 61,03 Т. Предыдущий рекорд был установлен в начале октября, тогда сложность криптодобычи определялась 57,32 Т. Аналитики составили прогноз, согласно которому ожидалось повышение на 0,19%. Однако сложность увеличилась почти на 6,5%. Средний хешрейт BTC с учетом текущей сложности прогнозируется на уровне 436,89 EH/s. Ранее исторический максимум составлял 410,27 EH/s, такие данные были зафиксированы 3 октября 2023 года.

Рост сложности майнинга первой криптовалюты и хешрейта сети вызван увеличением количества майнеров биткоина. Все больше людей пытаются добыть блоки BTC, используя специализированное оборудование. Повышается ценность криптовалюты. С января нынешнего года курс биткоина увеличился на 69%. По состоянию на 17 октября 1 BTC стоит более 28 000 долларов.

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