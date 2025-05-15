Valve официально заявляет, что более 89 миллионов аккаунтов Steam не были взломаны, а пользовательские данные находятся в полной безопасности.

Компания Valve официально заявила, что ваши учётные записи Steam не были взломаны и не попали в даркнет, несмотря на сообщение на платформе LinkedIn о массовой утечке данных свыше 89 млн пользователей сервиса.

Valve сообщила: «Возможно, вы видели информацию о якобы похищенных текстовых сообщениях клиентов Steam. Мы проверили данные из утечек и подтвердили, что системы Steam не пострадали».

Эта новость появилась впервые благодаря пользователю платформы LinkedIn, известному как Underdark.ai, а позже её распространил X-пользователь Mellow_Online1. Сообщалось, что продавец на форуме тёмной сети предлагал купить базу данных с миллионами аккаунтов Steam за пять тысяч долларов. Продавец предоставил фрагмент базы данных в качестве подтверждения и указал контактный номер Telegram для желающих приобрести файл.

Однако, согласно заявлению Valve, этот массив данных содержал лишь старые СМС-сообщения, которые присылались пользователям с одноразовыми кодами двухфакторной аутентификации (2FA). Такие коды действуют всего около четверти часа и никак не связаны с вашими личными данными, такими как пароль, платёжная информация или сам аккаунт Steam. Единственная информация, которую содержат такие СМС, — это телефонный номер владельца аккаунта.

Valve подчеркнула, что подобные устаревшие уведомления не представляют угрозы безопасности ваших данных. Если вам придёт уведомление о смене почтового адреса или пароля, сервис пришлёт подтверждающее письмо либо зашифрованное сообщение внутри самой площадки Steam. Пользователи не обязаны изменять пароли или телефоны после данной ситуации.

Важно отметить, что эта ситуация служит хорошим поводом задуматься о защите своей личной информации. Чтобы обезопасить свою коллекцию игр (например, если у вас тоже много интересных проектов вроде серии Sam & Max), компания советует периодически просматривать список подключённых устройств на странице профиля Steam и обязательно установить мобильное приложение-аутентификатор Steam Guard. Это позволит предотвратить несанкционированный доступ посторонних лиц к вашим играм и профилю.