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Видеокарты AMD RX 9060 XT появились у ритейлеров
Большой вопрос, найдут ли спрос видеокарты с такими характеристиками и совсем не бюджетной ценой.

Информация о новых моделях видеокарт AMD Radeon RX 9060 XT начала распространяться онлайн, причем сами устройства появились в продаже на платформе Amazon и у одного швейцарского продавца. Согласно ресурсу VideoCardz, компания XFX представила две модификации данной видеокарты: одна оснащена двумя кулерами и памятью объемом 8 ГБ, предлагается за $449,99, вторая же получила три кулера и объем памяти увеличили до 16 ГБ, её стоимость составляет $519,99.

Оба варианта имеют максимальную частоту чипа до 3320 МГц, что превышает ранее опубликованные эталонные показатели в размере 3,2 ГГц. Информатор социальной сети "Х" с никнеймом momomo, известный своими публикациями о компьютерных комплектующих, разместил снимок страницы швейцарского магазина, демонстрирующий наличие моделей графических ускорителей Acer Nitro RX 9060 XT. Версия с памятью 16 ГБ продается там за 556,70 швейцарских франка (примерно эквивалентно $670), тогда как версия с меньшим объемом памяти (8 ГБ) оценивается дешевле - около 508,30 швейцарских франков ($612).

По этому, складывается впечатление, что новые видеокарты AMD RX 9060 XT заметно превосходят по стоимости аналогичные решения серии RTX 5060 Ti. Ведь, согласно официальным рекомендациям производителя, карта с 16 ГБ видеопамяти должна стоить лишь $429, а модификация с 8 ГБ обойдется покупателям в $379. Впрочем, на практике такие продукты редко встречаются по рекомендуемым производителем ценам, чаще они предлагаются по существенно завышенным.

Кроме того, нельзя исключать вероятность того, что указанные на сайте ценники являются предварительными и вовсе не отражают официальную политику ценообразования компании AMD, ведь официальный анонс карт еще не состоялся и рекомендованная розничная цена (MSRP) пока неизвестна.

Тем не менее, вызывает удивление появление версии RX 9060 XT с объемом видеопамяти 8 ГБ. Специалисты утверждают, что такой объём памяти недостаточен для современной игровой индустрии и отмечают, что эта ситуация напоминает попытку пойти на войну с ножом против пистолета. Аналогичная проблема наблюдалась и с картой RTX 5060 Ti 8GB, производительность которой снижалась на целых 10%, если подключить её к интерфейсу PCIe 4.0. Тем более цена на карту в 450 долларов за 8 гигабайт совсем не оправданная.

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#видеокарты #графические карты #амазон #графический ускоритель #acer nitro rx 9060 xt #amd rx 9060 xt
Источник: tomshardware.com
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