AMD Radeon RX 9070 XT конкурирует с видеокартами серий GeForce RTX 40 и RTX 50, демонстрируя значительный прирост RT, согласно предполагаемым тестам AMD.

AMD провела презентацию, где поделилась дополнительной информацией о грядущих графических процессорах серии Radeon RX 9000 и архитектуре RDNA 4. Одним из главных моментов стал анонс характеристик производительности новой видеокарты Radeon RX 9070 XT, которая, судя по утечкам, значительно опережает предшественницу Radeon RX 7900 GRE, согласно якобы официальным данным, опубликованным VideoCardz .

Согласно AMD, Radeon RX 9070 XT на 42–168% быстрее своей предшественницы в разрешении 4K с ультра настройками в ряде игр. Среднее улучшение составляет 38% при 1440p и 42% при 2160p. Особенно заметный рост наблюдается в играх с использованием трассировки лучей, таких как Cyberpunk 2077 и Hitman 3, где прирост доходит до 168%.

Кроме того, разница в производительности между моделями Radeon RX 9070 XT и обычной Radeon RX 9070 составляет около 16–18%. Даже базовый вариант RX 9070 показывает увеличение производительности на 20–21% по сравнению с Radeon RX 7900 GRE.

AMD воздержалась от прямого сравнения своего нового флагмана с аналогичными решениями от NVIDIA, включая GeForce RTX 5070 Ti. Вместо этого акцент был сделан на сравнении с Radeon RX 7900 GRE, которая обладает меньшей производительностью по сравнению с топовым Radeon RX 7900 XTX.

AMD выбрала стратегию демонстрации реальных улучшений в рендеринге и трассировке лучей, в отличие от подхода NVIDIA, использующей технологию масштабирования кадров. Официальный запуск серии Radeon RX 9070 запланирован на 28 февраля.