Восемь гигабайт у RTX 5060, может привести к фиаско NVIDIA, тем более рядом маячит Intel Arc с 12 гигабайтами и отличной ценой.

Геймеры с нетерпением ждут релиза новых графических адаптеров от NVIDIA который должен состояться в 2025 году. Хотя конкретных данных о производительности RTX 5000 пока нет, инсайдеры рассчитывают на значительный прирост по сравнению с текущим поколением.

Наиболее интересная информация касается флагманской модели - предполагаемой GeForce RTX 5090. Согласно слухам, эта видеокарта может оказаться примерно в полтора - два раза мощнее нынешней RTX 4090. А RTX 5080 опять же по слухам, выйдет первой и будет иметь производительность на уровне китайской RTX 5090D. Со старшими моделями видеокарт все понятно но их цена по некоторым данным превысит 2000 - 2500 долларов, а новый "инсайд" говорит что цены могут взлететь в начале продаж и до 3000 долларов и многим покупателям с такой ценой они будут просто недоступны, поэтому пользователи ждут младших или бюджетных моделей RTX 5060 или 5060Ti.

Ожидается, что и RTX 5060 и RTX 5060 Ti будут использовать плату PG152 со 128-битным интерфейсом памяти. Они также будут оснащены памятью GDDR7, которая быстрее, чем GDDR6, используемая в серии RTX 4000. Однако разница заключается в объёме видеопамяти: RTX 5060, по слухам, будет поставляться с 8 ГБ видеопамяти, а вариант Ti - с 16 ГБ. У RTX 4060 Ti было два варианта: с 8 ГБ и с 16 ГБ. На этот раз, похоже, Nvidia решила упростить задачу и предлагает только вариант с 16 ГБ.

Если информация из утечек верна, то выбор RTX 5060 Ti вместо RTX 5060 будет очень разумным, она даже позволит вам играть в некоторые игры на 1440p без особых компромиссов.

С другой стороны, 8 ГБ видеопамяти RTX 5060 в нынешнее время уже просто недостаточно для игр серии ААА, это наглядно показали тесты игр STALKER 2, Assassin’s Creed Mirage или Индиана Джонс, им и многим другим играм, просто не хватало видеопамяти на ультра настройках даже в разрешении 1080р.

И здесь в игру вступает уже вышедшая и показавшая себя очень хорошо видеокарта от Intel. Это одна из причин, по которой Intel представила на рынке новые графические процессоры серии ARC B, которые предлагают 10 и 12 ГБ видеопамяти, оставаясь при этом в бюджетной категории. Из-за этого некоторые игроки могут отказаться от RTX 5060 и выбрать графические процессоры Intel Arc серии B с большим объёмом видеопамяти, если только карта RTX 5060 не опустится в цене ниже интеловской ARC 580, что сомнительно.