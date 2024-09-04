Как и во всех утечках, в настоящее время официальной информации от Nvidia нет.

Известный в хардверных кругах инсайдер @kopite7kimi на платформе "X" утверждает, что требования к новым видеокартам пятидесятого поколения, а именно к TGP графических процессоров Blackwell существенно возрастут. Согласно его сообщению на "X", все артикулы будут иметь “некоторое увеличение энергопотребления”. Эта новость связана с утечкой информации из калькулятора мощности блока питания Seasonic, который показал, что RTX 5070 требует 220 Вт (на 20 Вт больше чем 4070 и соответствует 4070 Super), а RTX 5090 - 500 Вт (по сравнению с 450 Вт в RTX 4090).

Как и во всех утечках, в настоящее время официальной информации от Nvidia нет. Тем не менее все, что мы знаем о Nvidia Blackwell предполагает, что мощность будет большой и без существенного изменения технологии узлов, более высокая потребляемая мощность кажется вероятной. В то же время Nvidia могла бы сохранить TGP на уровне 40-й серии и оставить по-настоящему высокую потребляемую мощность для разогнанных на заводе карт.





Такое увеличение TGP для потребительских графических процессоров, по-видимому связано с достижениями в области графических процессоров центров обработки данных и искусственного интеллекта. Nvidia является текущим лидером в этом сегменте на нее, как сообщается приходится 98% доли рынка, а ее самые мощные предложения, такие как Hopper H100 / H200, потребляют до 700 Вт мощности. Хотя потребительские и игровые графические процессоры скорее всего, не будут такими мощными как эти чипы для центров обработки данных, они обычно просто используют схожую архитектуру.

Итак, если новейшие графические процессоры для искусственного интеллекта и центров обработки данных, использующие чипы Blackwell, будут потреблять больше энергии, само собой разумеется, что потребительские графические процессоры Nvidia последуют их примеру.