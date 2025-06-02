Новая модель MX Master 4 прошла сертификацию в Бразилии и случайно засветилась в Instagram.

Logitech завершает разработку новой флагманской мыши MX Master 4, которая должна прийти на смену MX Master 3S, вышедшей почти три года назад. Устройство с номером модели MR0118 было сертифицировано 9 мая бразильским агентством Anatel, а вскоре после этого в официальном Instagram Logitech появилась первая фотография новинки. Пост быстро удалили, но изображение успело разойтись по сети – скриншот опубликовали пользователи Reddit.

источник изображения: notebookcheckСудя по снимку, кардинального редизайна не произошло. Колесо прокрутки для большого пальца немного сдвинуто вперёд, основные кнопки занимают больше площади, а упор под большой палец получил обновлённую текстуру. Общая форма осталась прежней, но слегка доработана в деталях.

источник изображения: notebookcheckКакие именно технические улучшения получит MX Master 4, пока неизвестно. Однако есть основания ожидать повышенную частоту опроса – у текущей модели MX Master 3S она ограничена 125 Гц при подключении через Bluetooth или фирменный USB, что заметно уступает требованиям пользователей мониторов с частотой 240 Гц и выше. Оптический сенсор Darkfield остаётся универсальным для разных поверхностей, включая стекло, но его разрешение ограничено 8000 DPI. Вес устройства тоже остаётся значительным – почти 5 унций, что более чем вдвое превышает массу топовых игровых мышей. Отдельным недостатком остаётся отсутствие встроенного отсека для хранения USB-ключа, что неудобно при транспортировке. Logitech не раскрывает сроков анонса, но учитывая утечки, официальная премьера может состояться в ближайшие недели.