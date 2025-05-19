Компания представила новые видеокарты на Computex 2025. Устройства нацелены на рынок рабочих станций с ИИ-нагрузками и отличаются объёмами памяти, энергопотреблением и конфигурацией GPU.

Intel представила на Computex 2025 два графических процессора на архитектуре Battlemage - Arc Pro B50 и Arc Pro B60. Обе модели используют ту же базу, что и недавно выпущенный Arc B580, но ориентированы на профессиональные задачи и интеграцию в серверные или рабочие станции.

Arc Pro B50 предлагает 16 вычислительных блоков Xe2 при энергопотреблении 70 Вт. Карта оснащена 16 ГБ видеопамяти, но с ограниченной пропускной способностью 224 ГБ/с. Цена - 299 долларов США. По внутренним тестам Intel, новинка более чем вдвое быстрее Arc Pro A50 и показывает в два раза лучшую производительность на доллар по сравнению с Nvidia RTX A1000.

Arc Pro B60 использует полный набор из 20 ядер Xe2, как и игровой Arc B580, но отличается более высоким TDP - от 120 до 200 Вт. Видеопамять расширена до 24 ГБ с пропускной способностью 456 ГБ/с. В рабочих нагрузках, включая DeepSeek R1 и Llama3, модель опережает RTX 2000 Ada и даже GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ.

Отдельное внимание уделено проекту Battlematrix, который позволяет объединять до восьми Arc Pro B60 в единую систему с 192 ГБ видеопамяти. Такая конфигурация предназначена для работы с крупными ИИ-моделями и использует серверную платформу на базе Xeon с поддержкой PCIe 5.0 и Linux-ориентированным программным обеспечением Intel.

Обе карты появятся в составе готовых рабочих станций в третьем квартале 2025 года. Розничные поставки ожидаются позже - в четвёртом квартале.