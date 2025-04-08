Причина — компактный дизайн устройства, ограничивающий энергопотребление GPU.

Первые ноутбуки с графикой GeForce RTX 5090 демонстрировали максимальный потенциал мобильных GPU благодаря высоким значениям TGP (Total Graphics Power) — от 160 Вт и выше. Однако ноутбук Asus ROG Zephyrus G16 GU605CX использует иной подход: его TGP ограничен 120 Вт, что позиционирует устройство как среднебюджетный вариант с RTX 5090. Несмотря на сохранение общей производительности, снижение энергопотребления привело к заметному отставанию в графических задачах. Например, в 16-дюймовом SCHENKER Neo 16 с TGP 175 Вт RTX 5090 демонстрирует на 25–30% более высокие результаты, чем аналогичный чип в Zephyrus.

Согласно данным тестов 3DMark, разрыв в производительности между Asus и ноутбуками с RTX 4090 также становится значительным: средние показатели последних в аналогичных тестах оказываются на 10% выше. Это ставит под вопрос целесообразность выбора Zephyrus G16 в сегменте высокопроизводительных решений, несмотря на использование новейшего GPU.

источник изображения: notebookcheckТестирование в реальных играх демонстрирует более существенный разрыв: даже в разрешении 1080p мобильная RTX 4090 опережает RTX 5090 в Zephyrus. Например, в проектах Final Fantasy XV, Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, Monster Hunter Wilds и Assassin’s Creed Shadows ноутбуки с RTX 4090 показывают прирост производительности на 5–35% по сравнению с Zephyrus без использования технологий вроде DLSS.

Следует учитывать, что Asus ROG Zephyrus G16 отличается компактным корпусом и меньшим весом, чем многие 16-дюймовые конкуренты, — однако такие преимущества сопряжены с ограничениями по энергопотреблению видеокарты. Вопрос о том, перевешивают ли дизайнерские достоинства устройства снижение производительности, определяется приоритетами пользователя.