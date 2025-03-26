Ожидается, что GT 7 представят в апреле.

В июле 2024 года состоялся анонс смартфона Realme GT 6, оснащённого процессором Snapdragon 8 Gen 3. Согласно данным из сообщения на платформе Weibo, опубликованного авторитетным источником Digital Chat Station, компания приступила к разработке преемника — модели Realme GT 7. В материале также приведены ключевые технические характеристики устройства, включая данные о платформе и основных компонентах.

источник изображения: gizmochinaСогласно данным из источников, смартфон Realme GT 7 получит монолитную батарею ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Устройство будет оснащено плоским экраном и новым чипсетом Dimensity 9400 Plus, выпуск которого запланирован на ближайшее время.

источник изображения: gizmochinaКак сообщается, модель станет тоньше и легче предшественника: толщина Realme GT 6 составляет 8,4 мм, а вес — 207 граммов. Несмотря на увеличение ёмкости аккумулятора с 5800 мАч до 7000 мАч, Realme GT 7 сохранит компактность, превзойдя предыдущую версию по весу. Предполагается, что анонс Realme GT 7 состоится уже в апреле. источник изображения: gizmochina