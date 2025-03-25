Oppo представит Find X8 Ultra 10 апреля в Китае.

Компания Oppo собирается представить Find X8 Ultra 10 апреля в Китае. В преддверии запуска смартфон появился на Geekbench под модельным номером PKJ110.

Также в рамках линейки ожидается версия с поддержкой спутниковой связи, обозначенная как PKU110, а емкость аккумулятора модели Find X8 Ultra была официально подтверждена менеджером по продуктам серии Oppo Find Чжао Ибао. Эти данные дополняют список технических параметров устройства, часть из которых уже была раскрыта ранее.

источник изображения: gizmochinaСогласно подтвержденным данным, смартфон Oppo Find X8 Ultra получит аккумулятор емкостью 6100 мАч, что существенно превышает показатели предыдущих моделей. Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, сокращающую время полной зарядки до 35 минут, а также беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

источник изображения: gizmochinaСогласно данным Geekbench, опубликованным через XpertPick, будущий флагман Oppo Find X8 Ultra получит процессор Snapdragon 8 Elite. Этот чипсет включает два высокопроизводительных ядра с тактовой частотой 4,32 ГГц и шесть энергоэффективных ядер на 3,53 ГГц. В паре с графическим ускорителем Adreno 830 смартфон демонстрирует впечатляющую производительность: 3023 балла в одноядерном и 9414 баллов в многоядерном тестах, что подтверждает его флагманский статус.

источник изображения: gizmochinaУстройство оснастят 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Несмотря на крупную батарею, толщина корпуса составит менее 9 мм. Среди других особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном и поддержка спутниковой связи. Покупателям будут доступны три варианта памяти: 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ.

источник изображения: gizmochinaОсновная камера OPPO Find X8 Ultra включает четыре модуля: 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-900 с оптической стабилизацией (основной), 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру на матрице IMX882, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив IMX906 с 3-кратным оптическим зумом и второй перископический телеобъектив IMX882 с 6-кратным зумом.

Для селфи и видеозвонков предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Кроме того, в устройстве используется механическая кнопка вместо традиционного ползунка уведомлений.