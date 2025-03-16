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Аскар_Техник
Redmi Turbo 4 Pro прошел сертификацию в Китае перед апрельским анонсом
Ожидаемая цена — около $320, а на глобальных рынках смартфон может выйти как Poco F7.

Новый смартфон Xiaomi с маркировкой 25053RT47C прошел сертификацию 3C в Китае. Согласно источникам, это может быть Redmi Turbo 4 Pro — флагманская модель, анонс которой ожидается в следующем месяце.

Как сообщает инсайдер Digital Chat Station, устройство займет позицию выше базовой версии Turbo 4, представленной в январе 2025 года с процессором Dimensity 8400. Основные особенности Pro-версии пока не раскрываются, но предполагается, что она получит усовершенствованные характеристики и функции премиум-класса.

 источник изображения: gizmochinaСогласно данным сертификации, новый смартфон Redmi Turbo 4 Pro получит быструю зарядку мощностью 90 Вт и батарею ёмкостью 7000 мАч, что станет рекордом для смартфонов Redmi. Такое сочетание обеспечит устройству не только долгую автономную работу, но и возможность быстро восполнять заряд, что особенно важно для активных пользователей.

Ожидается, что Redmi Turbo 4 Pro станет одним из первых смартфонов с новым процессором Snapdragon 8s Elite. Этот чип, построенный на той же архитектуре и техпроцессе, что и Snapdragon 8 Gen 3, обещает высокую производительность. Согласно ранним тестам, устройство может набрать в бенчмарке AnTuTu свыше 2 миллионов баллов, что подтверждает его потенциал для ресурсоёмких задач, игр и многозадачности. Дисплей также впечатляет: смартфон получит 6,8-дюймовый плоский OLED-экран с разрешением 1,5K и поддержкой высокочастотного ШИМ-затемнения, что снижает нагрузку на глаза.

Дизайн устройства подчеркивает его премиальный статус: узкие рамки, закруглённые углы и металлическая рама не только добавляют прочности, но и делают гаджет стильным и современным.  

 источник изображения: gizmochinaНа задней панели Redmi Turbo 4 Pro, вероятно, будет установлена двойная камера с основным датчиком на 50 МП, выполненная в вертикальной компоновке. Однако камера не станет главным акцентом устройства — вместо этого производитель сделает упор на чистую производительность, долгое время автономной работы и иммерсивный дисплей.

Согласно отчетам, Turbo 4 Pro займет промежуточное положение между Turbo 4 и Redmi K80, предлагая флагманские функции по доступной цене. Ориентировочная стоимость устройства составит около 320 долларов. Кроме того, есть информация, что на рынках за пределами Китая смартфон может выйти под названием Poco F7, что соответствует стратегии бренда по переименованию устройств для глобальных рынков.

#redmi turbo 4 pro
Источник: gizmochina.com
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