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Аскар_Техник
Цены на Poco F7 Pro и Ultra в ЕС вырастут на 20% по сравнению с предыдущим поколением
Xiaomi 27 марта представит Poco F7 Pro и F7 Ultra 27 марта.

Xiaomi планирует представить серию смартфонов Poco F7 в конце этого месяца — новинки заменят прошлогодние модели линейки Poco F6. По данным инсайдеров, в серию войдут две версии: Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra. Накануне анонса в сети появились предполагаемые цены устройств для Еврозоны. Ожидается, что обе модели получат обновлённые характеристики и модернизированный дизайн, хотя точные детали пока не разглашаются.

 источник изображения: gizmochinaСогласно скриншотам листинга Amazon, опубликованным на Reddit, новая серия Poco F7 может подорожать на 20% по сравнению с предыдущим поколением. Флагманская модель Poco F7 Ultra с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти достигнет отметки в почти 800 евро, а базовая версия стартует с 750 евро. Более доступный Poco F7 Pro в конфигурации 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, как следует из данных, будет стоить 600 евро. Официальная презентация линейки запланирована на 27 марта — именно тогда Xiaomi проведёт глобальное мероприятие, где раскроет все детали о новинках, включая точные характеристики и регионы продаж.

Ожидается, что Poco F7 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 3, тогда как Poco F7 Ultra, по данным источников, будет оснащён новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Судя по данным, Ultra-версия представляет собой ребрендинг Redmi K80 Pro и может комплектоваться 6,67-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2K. Ёмкость аккумулятора, вероятно, составит 5300 мАч с поддержкой сверхбыстрой зарядки 120 Вт — это немного меньше, чем у оригинального Redmi K80 Pro. Ранее утечки указывали на три модели в серии: Poco F7, F7 Pro и F7 Ultra, но 27 марта на глобальной презентации представят только Pro и Ultra. Базовый Poco F7, по слухам, дебютирует во втором квартале 2025 года. Тесты производительности Poco F7 Ultra демонстрируют впечатляющие результаты: в Geekbench модель набрала 2300 баллов в одноядерном и 8150 в многоядерном тестах, что подчёркивает её потенциал для задач с искусственным интеллектом. Устройство, как ожидается, выйдет с предустановленной Android 15 — это станет одним из первых смартфонов на новой ОС.

 источник изображения: gizmochinaPoco F7 Pro, вероятно, представляет собой ребрендинг Redmi K80 — по данным источников, он может получить аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Однако в Индии ситуация иная: согласно сообщениям, рынок получит только базовую модель Poco F7, без версий Pro и Ultra. При этом Xiaomi готовит ещё один релиз — Redmi Turbo 4 Pro, презентация которого запланирована на апрель. Этот смартфон, как предполагают аналитики, будет выпущен в Индии под названием Poco F7, что создаст альтернативу для пользователей, не имеющих доступа к топовым моделям линейки.

#poco f7 ultra #ultra
Источник: gizmochina.com
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