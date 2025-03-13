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Аскар_Техник
Apple M3 Ultra на 30% быстрее Ryzen 9 9950X и Intel Core Ultra 9 285K в тесте Cinebench 2024
Обновленный Mac Studio с чипом M3 Ultra (32-ядерный CPU, 80-ядерный GPU) демонстрирует рекордную производительность среди Mac и систем до 500 Вт.

Обновленный Apple Mac Studio — настоящий прорыв в производительности. В топовой комплектации устройство оснащается чипом M3 Ultra — лидером среди систем на кристалле (SoC). Благодаря 32-ядерному CPU и мощному 80-ядерному GPU, этот чип обеспечивает не только рекордную производительность среди Mac, но и входит в число лучших решений для систем с энергопотреблением ниже 500 Вт.

 источник изображения: notebookcheckСравнение с архитектурой x86 ставит M3 Ultra в уникальное положение: он превосходит топовые потребительские процессоры, но уступает серверным решениям по числу ядер. Это делает его идеальным выбором для профессиональных задач, где важны баланс мощности и энергоэффективности.

Обновленный Apple Mac Studio с чипом M3 Ultra демонстрирует впечатляющее превосходство над конкурентами в своем ценовом сегменте. Для сравнения: высокопроизводительные системы на базе x86, сопоставимые по стоимости с Mac Studio, обычно оснащаются 16-ядерным процессором AMD Ryzen 9 9950X или 24-ядерным Intel Core Ultra 9 285K. Однако, согласно тестам Cinebench 2024, 32-ядерный M3 Ultra набирает 3000 баллов, что на 25% выше результата AMD (примерно 2400 баллов) и на 30% превосходит Intel (около 2307 баллов). Такой разрыв объясняется не только преимуществом в количестве ядер (у M3 Ultra их на 50–100% больше), но и оптимизацией архитектуры Apple. При этом важно учитывать, что прямое сравнение x86 и ARM-чипов не всегда корректно — каждая платформа ориентирована на разные задачи, а M3 Ultra занимает уникальную нишу, сочетая высокую многопоточную производительность с энергоэффективностью.

 источник изображения: notebookcheckПо мере проведения дополнительных тестов потенциал M3 Ultra станет ещё очевиднее. Чип, бесспорно, сохранит преимущество в энергоэффективности, но его реальная производительность во многом будет зависеть от оптимизации софта под уникальную архитектуру Apple. Уже сейчас ясно: в многопоточных задачах топовый Mac Studio не имеет равных среди потребительских систем.

Однако конкуренция не стоит на месте. Например, слухи о процессорах AMD Zen 6 с 24 высокопроизводительными ядрами предполагают, что в будущем Apple может столкнуться с серьёзным вызовом. Но пока M3 Ultra удерживает корону — даже с учётом того, что сравнение с x86-решениями не всегда однозначно. Его 32 ядра и глубокая интеграция «железа» с macOS создают ту самую «магию» производительности, которую так сложно повторить в мире традиционных ПК.

#ryzen 9 9950x #apple m3 ultra
Источник: notebookcheck.net
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