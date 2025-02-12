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Аскар_Техник
Пользователь Reddit сообщил о возгорании Ryzen 7 9800X3D на материнской плате ASRock Nova X870E
Процессор Ryzen 7 9800X3D загорелся в сокете материнской платы Asrock Nova 870E без значительных нагрузок, что вызвало беспокойство после аналогичных проблем с Ryzen 7 7800X3D. Причина пока неизвестна, так как процессор передан в магазин для проверки. Представители Gamers Nexus намерены изучить проблему, чтобы предотвратить её повторение.

Если проблемы с RTX 5090 казались уже чрезмерными, то теперь появилась новая проблема: процессоры начали самопроизвольно загораться прямо в сокетах. На Reddit был зафиксирован случай, когда новый процессор Ryzen 7 9800X3D полностью сгорел. Процессор был установлен на материнскую плату Asrock Nova 870E, работающую на стандартных настройках, хотя оперативная память была разогнана. Примечательно, что процессор не подвергался серьезным нагрузкам в момент возникновения проблемы.

источник изображения: notebookcheckСудя по всему, до момента выхода процессора из строя пользователь занимался серфингом в интернете. На данный момент информация основывается исключительно на словах пользователя. Подобная ситуация уже наблюдалась ранее с процессором Ryzen 7 7800X3D, что вызвало массовую критику в адрес Asus из-за нестабильных обновлений BIOS. Однако в данном случае речь идет о материнской плате Asrock, и это первый зафиксированный на Reddit случай возгорания процессора Ryzen 7 9800X3D.

Пока что рано делать выводы о том, стало ли это следствием неправильной установки процессора. Пользователь уже передал сгоревший Ryzen 7 9800X3D в местный магазин, поэтому установить точную причину происшествия сейчас невозможно. Тем не менее, представители Gamers Nexus связались с автором поста и предложили приобрести материнскую плату для дальнейшего изучения. Ранее им уже удавалось воспроизвести ситуацию с возгоранием процессора Ryzen 7 7800X3D в лабораторных условиях, и остается надеяться, что подобное не повторится снова.

#amd ryzen 7 9800x3d #amd ryzen 7 9700x
Источник: notebookcheck.net
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