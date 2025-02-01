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Аскар_Техник
Глобальная версия Xiaomi 15 Ultra появилась в базе данных FCC
Одной из ключевых особенностей Xiaomi 15 Ultra станет камера, созданная в сотрудничестве с Leica. Внешне устройство будет похоже на Xiaomi 14 Ultra, но с новой отделкой корпуса. В комплект войдет Photography Kit с собственной батареей для увеличения времени съемки.

Компания Xiaomi готовится представить свой новый флагманский смартфон — модель 15 Ultra. По данным инсайдеров, устройство получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite, который также используют конкуренты, включая OnePlus 13 и Samsung Galaxy S25 Ultra.

Недавно аппарат был замечен в базе FCC под идентификатором 2AFZZPN30G (модель 25010PN30G), что подтверждает его скорый выход на рынок. Ранее этот номер фигурировал в утечках, связанных с линейкой Xiaomi 2025 года.

Согласно сертификации, смартфон поддержит стандарты 5G, Bluetooth, Wi-Fi и NFC. Кроме того, ожидается, что для китайского рынка будет доступна опция спутниковой связи. Ещё одной ключевой особенностью станет камера, разработанная совместно с Leica — вероятно, это будет один из самых продвинутых модулей в линейке бренда.

 источник изображения: notebookcheckПоследняя утечка не раскрывает технических подробностей, таких как ёмкость аккумулятора или радикальные изменения в дизайне. Однако аналитики предполагают, что внешне смартфон будет наследовать черты модели Xiaomi 14 Ultra. Основным визуальным отличием станет новая блестящая отделка корпуса, напоминающая фактуру бетона — этот элемент уже фигурировал в ранних рендерах.

Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra, как и его предшественник, выйдет в комплекте с Photography Kit — аксессуаром-чехлом, который превращает смартфон в подобие профессиональной камеры Leica. Последняя версия аксессуара зарегистрирована в регуляторе 3C под номером модели 25017PSB6S.

Согласно данным утечки, Photography Kit получит собственную батарею с поддержкой зарядки мощностью до 15 Вт. При этом она сможет «доливать» энергию самому смартфону, но на минимальной скорости — всего 5 Вт. Это решение, вероятно, направлено на продление автономности во время съёмки, не увеличивая вес основного устройства.

#xiaomi 15 ultra
Источник: notebookcheck.net
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