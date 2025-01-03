За ним следуют OnePlus Ace 5 Pro и модели Oppo Find X8 Pro и Vivo X200 Pro с поддержкой спутниковой связи. Примечательно, что iQOO Neo 10 Pro, несмотря на доступность, продемонстрировал высокие показатели, заняв шестое место.

источник изображения: GizmochinaAnTuTu, популярная платформа для тестирования смартфонов, недавно представила рейтинг десяти самых мощных устройств за декабрь 2024 года. Платформа оценивает разные параметры смартфона, такие как производительность процессора, графика, оперативная память, хранилище данных и удобство использования. В ходе тестирования приложение подвергает устройство серии нагрузок, проверяя работу как «железа», так и программного обеспечения, после чего выставляет итоговую оценку. Показатели, представленные в рейтинге, являются средним результатом нескольких тестов.

источник изображения: GizmochinaРейтинг производительности флагмана AnTuTu Android:

Red Magic 10 Pro+ (с процессором Snapdragon 8 Elite, 24 ГБ + 1 ТБ встроенной) набрал 2 924 229 баллов OnePlus Ace 5 Pro (с чипсетом Snapdragon Elite, 16 ГБ + 1 ТБ накопителя) получил 2 918 301 балл. OPPO Find X8 Pro с поддержкой спутниковой связи (Dimensity 9400, 16 ГБ + 1 ТБ) показала результат 2 878 675 очков. Vivo X200 Pro с функцией спутниковой связи (Dimensity 9400, 16 ГБ + 1 ТБ) набрала 2 875 848 баллов. iQOO 13 (на базе Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ + 1 ТБ) заработал 2 846 279 баллов. iQOO Neo 10 Pro (Dimensity 9400, 16 ГБ + 1 ТБ) показал результат 2 832 907 баллов. OPPO Find X8 (Dimensity 9400, 16 ГБ + 1 ТБ) набрал 2 820 330 баллов. Vivo X200 (Dimensity 9400, 16 ГБ + 1 ТБ) получил 2 808 116 баллов. OnePlus 13 (с процессором Snapdragon 8 Elite, 24 ГБ + 1 ТБ) достиг отметки 2 785 291 балл. Vivo X200 Pro Mini (Dimensity 9400, 16 ГБ + 1 ТБ) завершил десятку лидеров с результатом 2 769 693 балла.

Игровой смартфон Red Magic 10 Pro+, работающий на базе чипсета Snapdragon 8 Elite, занял лидирующую позицию в рейтинге производительности, оставив позади себя ROG Phone 9 Pro, который в этом месяце неожиданно выпал из списка топовых моделей.

Модели Oppo Find X8 Pro и Vivo X200 Pro с поддержкой спутниковой связи заняли третью и четвёртую позиции соответственно, обе работают на процессоре MediaTek Dimensity 9400. Шестое место досталось iQOO Neo 10 Pro, что особенно примечательно, ведь этот смартфон является самым доступным устройством в данном списке. Несмотря на свою цену, он демонстрирует впечатляющие результаты — в среднем 2 832 907 баллов.