Предполагается, что новинка будет доступна на мировом рынке и станет более доступной версией Galaxy Z Flip7, с ожидаемой ценой около $700. Также есть сведения о разработке новой версии Galaxy Watch Classic — Watch8 Classic.

За последние месяцы появлялось множество сообщений о том, что Samsung готовится представить новый складной смартфон под названием Galaxy Z Flip FE уже в следующем году. Теперь эта информация получила дополнительные подтверждения благодаря новым утечкам.

Эренкан Йылмаз подтвердил, что Samsung активно разрабатывает Galaxy Z Flip FE, а устройство уже появилось в базе данных GSMA под номером модели SM-F761B. Это указывает на то, что новинка будет доступна на международном рынке, в отличие от Galaxy Z Fold Special Edition, который был выпущен исключительно для Южной Кореи. Примечательно, что в базе данных смартфон также упоминается как Galaxy Z Flip XE, однако, вероятно, это просто ошибка.

Предполагается, что Z Flip FE выйдет в 2025 году как более бюджетная версия обычного Galaxy Z Flip7. Samsung рассчитывает воспользоваться успехом своих устройств серии Flip, предложив более доступный вариант в нижнем ценовом диапазоне. Исходя из этого, можно ожидать, что цена на Flip FE составит около $700, что позволит ему конкурировать с моделью Razr от Motorola того же года. Пока неизвестно, появится ли Flip FE одновременно со стандартной версией Flip7 в июле-августе, но такой сценарий выглядит вероятным.

Кроме Galaxy Z Flip FE, Samsung, судя по всему, работает и над новой версией Galaxy Watch Classic. Пропустив эту модель в линейках Galaxy Watch5 и Galaxy Watch7, компания, возможно, готовит выпуск Watch8 Classic, так как этот гаджет тоже появился в сети с номером модели SM-L505U.