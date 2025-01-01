OPPO Find N5 — новый складной флагман компании, который скоро выйдет на рынок после прохождения нескольких международных сертификаций.

OPPO Find N5, новый флагманский складной смартфон компании, успешно прошел несколько важных международных сертификаций, что свидетельствует о скором выходе устройства на рынок. По прогнозам, презентация смартфона состоится в начале 2025 года. Модель уже появилась в базе данных малайзийского регулятора SIRIM, индонезийском реестре SDPPI, а также в списке сертифицированных устройств приложения Camera FV-5.

В базе данных FV-5 указаны продвинутые функции обработки изображений для этого устройства. Основная камера предлагает разрешение 12,6 Мп (с возможностью объединения пикселей до 50 Мп), а фронтальная камера — 7,1 Мп (с объединением пикселей до 28 Мп). Обе камеры оснащены электронной стабилизацией изображения (EIS). У задней камеры фокусное расстояние составляет 5,0 мм при диафрагме f/1.9, тогда как у передней камеры эти параметры равны 1,9 мм и f/2.4 соответственно.

Find N5, преемник успешного Find N3, обещает привнести ряд значительных обновлений. Согласно ожиданиям, новинка будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, работать на базе Android 15 с оболочкой ColorOS 15 и предложит усовершенствованные дисплеи. Основной и внешний экраны предположительно получат диагональ 8 дюймов, разрешение 2K при частоте обновления 120 Гц.

Устройство оснащено тройной камерой с тремя 50-мегапиксельными сенсорами: основным широкоугольным модулем, сверхширокоугольным объективом и перископическим телеобъективом с трёхкратным оптическим увеличением. Также есть информация о батарее ёмкостью 5700 мА·ч, поддержке беспроводной зарядки мощностью 50 Вт, скоростной проводной зарядке на 80 Вт, водонепроницаемости уровня IPX8.