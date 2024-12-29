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Аскар_Техник
Стали известны технические характеристики смартфона Oppo Find N5
Смартфон получит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite.

Менеджер по продуктам Oppo Find Чжоу Ибао недавно поделился важной информацией о сроках выхода Find N5 через платформу Weibo. Кроме того, свежие данные от инсайдеров на той же платформе раскрывают предполагаемую спецификацию складного смартфона Oppo Find N5.

Согласно просочившимся данным, новый складной смартфон получит большой 6,4-дюймовый внешний дисплей с частотой обновления 120 Гц, обеспечивающей плавность работы интерфейса. В развернутом состоянии устройство оснастят 8-дюймовым основным экраном с высоким разрешением 2K и такой же частотой обновления 120 Гц, что делает его идеальным выбором для геймеров, любителей видео и тех, кто ценит многозадачность.

Устройство будет оснащено процессором Snapdragon 8 Elite – флагманским чипсетом Qualcomm. За питание отвечает аккумулятор на 5700 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью до 80 Вт.

 источник изображения: GizmochinaКроме того, ожидается, что Find N5 предложит пользователям возможность воспользоваться беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт, что станет удобным способом пополнения заряда без использования кабелей. Стоит отметить, что такая функция отсутствовала в предыдущей версии.

Объем памяти тоже обещает порадовать даже самых требовательных пользователей. Согласно утечкам, максимальная комплектация может включать до 16 ГБ оперативной памяти для быстрой многозадачной работы и впечатляющие 1 ТБ встроенной памяти. Камеры, судя по всему, будут позаимствованы у успешной линейки Find X8. Предполагается, что Find N5 получит тройную основную камеру, включающую главный датчик на 50 МП, ультраширокий объектив на 50 МП и телеобъектив на 50 МП. Также есть упоминания о селфи-камере, которая разместится в правом углу внутреннего складного экрана, однако её конкретные параметры пока остаются неизвестны.

источник изображения: GizmochinaСтоит учитывать, что все указанные характеристики основаны на утечке информации, и Oppo пока не представила официальных подтверждений. Несмотря на то, что эти сведения выглядят перспективно и согласуются с предыдущими сообщениями, важно относиться к ним с осторожностью до официального анонса компании.

Запуск устройства, скорее всего, состоится после празднования китайского Нового 2025 года, что указывает на февраль 2025 года как вероятный месяц дебюта Find N5. На международном рынке модель, вероятно, выйдет под названием OnePlus Open 2 и появится в продаже в первой половине 2025 года.

#opoo find 5
Источник: gizmochina.com
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