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Аскар_Техник
Realme GT 7 Pro получит режим подводной съемки
Устройство будет иметь 50-мегапиксельную камеру с 3-кратным оптическим зумом и защитой IP68/IP69 для подводной съемки.

Сюй Ци Чейз, занимающий пост вице-президента компании Realme и президента по международному маркетингу, поделился информацией о перископическом телеобъективе, который будет использоваться в новом смартфоне Realme GT 7 Pro. Помимо этого, компания опубликовала примеры фотографий, сделанных на камеру данного устройства, демонстрируя свои достижения в этой области, включая снимки подводных сцен.

источник изображения: GizmochinaВ Realme GT 7 Pro используется уникальная конструкция перископа, выполненная в виде многослойной структуры, что позволило значительно уменьшить толщину модуля. Функционал телемодуля был дополнительно усилен, при этом исходное фокусное расстояние увеличилось с 65 мм до 73 мм. В комбинации с новым алгоритмом работы телеобъектива, основанным на искусственном интеллекте и обеспечивающим высокое разрешение, это гарантирует выдающиеся результаты съемки.

 источник изображения: GizmochinaСообщается, что GT 7 Pro будет комплектоваться 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом. Компания подтвердила, что камера сможет обеспечивать 3-кратный оптический зум, 6-кратный зум без потерь качества и 120-кратный цифровой зум. Дополнительно, GT 7 Pro поддерживает режим подводной съёмки, так как обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP68/IP69. Примеры подводных снимков, сделанных этим устройством, представлены ниже. Также сообщается, что основная камера Realme GT 7 Pro получит 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX906 с оптической стабилизацией изображения (OIS). Компанию ей составят 8-мегапиксельная широкоугольная камера и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив. 

 источник изображения: GizmochinaСреди других значимых характеристик Realme GT 7 Pro стоит отметить специально разработанную OLED-панель от Samsung, отличающуюся низким энергопотреблением. Экран с диагональю 6,78 дюйма поддерживает разрешение 1,5K, частоту обновления 120 Гц и максимальную яркость до 6000 нит. Внутри устройства установлен процессор Snapdragon 8 Elite, а также батарея с кремний-углеродной анодной технологией ёмкостью 6500 мА·ч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 120 Вт. Смартфон будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 15 на базе Realme UI 6.0.

#realme gt 7 pro
Источник: gizmochina.com
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