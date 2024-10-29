Смартфон получит большой 7-дюймовый дисплей и самую емкую для своего класса батарею.

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о предстоящей серии смартфонов, ориентированных на игры, Red Magic 10 Pro. Исходя из предыдущего поколения, новая линейка должна включать две модели, такие как Red Magic 10 Pro и Red Magic 10 Pro+. Тем не менее, недавняя утечка от Digital Chat Station показала, что серия будет иметь усовершенствованную модель с большим дисплеем и самой большой батареей в мире игровых телефонов. Хотя официальное название еще не подтверждено, есть вероятность, что новинку назовут Red Magic 10 Ultra, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaСогласно появившейся информации, Red Magic 10 Ultra может получить 7-дюймовый дисплей с высоким разрешением и плоской конструкцией, что позволит ему стать одним из самых крупных игровых смартфонов на данный момент. Как и предполагалось ранее, устройство будет оборудовано камерой под экраном. Сообщается, что данный дисплей, разработанный совместно с компанией BOE, получит разрешение 1,5K и установит новый стандарт в отрасли по минимизации толщины рамок благодаря использованию технологий COP и SIP. Подробности будут представлены на специальной презентации, которая состоится 5 ноября в Китае.

Также стало известно, что устройство получит новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который будет дополнен отдельным игровым чипом и интегрированной системой активного охлаждения, включающей встроенный вентилятор, чтобы обеспечить максимальную производительность даже в ходе продолжительных игровых сеансов.

источник изображения: GizmochinaОдним из ключевых преимуществ модели Ultra, согласно слухам, станет её аккумулятор и возможности зарядки. Смартфон будет оборудован двухэлементной силиконовой батареей общей ёмкостью более 7000 мАч, состоящей из двух модулей по 3450 мАч каждый. Кроме того, ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Дополнительных сведений об устройстве утечка не содержит.

Учитывая, что эта модель может оказаться самым мощным представителем серии Red Magic, она предположительно будет комплектоваться 24 ГБ оперативной памяти и встроенной памятью объёмом до 1 ТБ.