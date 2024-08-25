Китайский техногигант Vivo планирует выпустить новый флагманский смартфон Vivo X200+.

Китайский технологический гигант Vivo активно работает над созданием своего следующего флагманского смартфона. В базе данных IMEI был обнаружен смартфон под названием Vivo X200+. Ранее ходили слухи, что это будет Vivo X200 Mini, однако теперь стало известно, что это Vivo X200+, пишет Gizmochina.

источник изображения: GizmochinaКитайский технологический гигант Vivo намерен усилить конкуренцию на рынке флагманских смартфонов, планируя вскоре представить свой новый высококлассный смартфон Vivo X200+. Модель Vivo X200+ уже давно присутствует в базе данных IMEI. Однако номер модели V2415, который первоначально появился как Vivo V200+ 13 августа, позже был переименован в Vivo X200 18 августа. Считается, что это внезапное изменение названия является стратегическим шагом компании, которое направленно на предотвращение ранних утечек X200+. Номер модели и номер IMEI устройства совпадают. Серия смартфонов Vivo X200 будет состоять из 3 моделей: X200, X200+ и X200 Pro. В сеть уже просочился Vivo X200 Pro с номером модели V2413.

источник изображения: GizmochinaВ базе данных IMEI производители устройств могут менять названия рынков. Это видно на примере Vivo X200+. Однако, несмотря на попытки бренда скрыть существование Vivo X200+, это не удалось. Впрочем, это не так уж плохо. Утечки информации происходят из-за того, что люди интересуются новыми смартфонами. И если Vivo X200+ уже достаточно хорош, то новый смартфон может напугать конкурирующие бренды. Так что утечки на самом деле не имеют большого значения.