Устройство имеет 6,4-дюймовый OLED-дисплей, работает на SoC Dimensity 7300 и оснащено аккумулятором на 4310 мАч

Компания Motorola готовится к запуску нового смартфона в Индии. Название и дата запуска устройства пока не разглашаются. Ожидается, что этим смартфоном станет Motorola Edge 50 Neo, который недавно появился в утечках, пишет Gizmochina.

Motorola рекламирует свой предстоящий смартфон как самый тонкий в мире MIL-STD810 военного класса. Говорят, что он построен так, чтобы выдержать самые тяжелые условия. Устройство протестировано на устойчивость к суровым условиям окружающей среды и случайным падениям. Последнее видео, которым поделился бренд, дает представление об устройстве. Он выполнен в зеленом цвете с квадратным модулем камеры, который поднимается над задней панелью. В квадратно модуле камеры расположились три датчика камеры и светодиодная вспышка. Устройство имеет тонкий профиль. Тизер показывает, что более подробная информация будет раскрыта 25 июля.

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источник изображения: GizmochinaПредстоящим смартфоном Motorola станет Edge 50 Neo. Он будет преемником прошлогоднего Edge 40 Neo. Согласно недавней утечке, устройство, по слухам, имеет класс защиты IP68, а толщина смартфона составляет всего 8,1 мм. Ожидается, что он будет оснащен 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+. Сообщается, что смартфон будет работать на базе SoC Dimensity 7300 и будет иметь аккумулятор емкостью 4310 мАч. Еще неизвестно, станет ли Motorola первым брендом, выпустившим тонкий смартфон военного класса. Потому что OPPO K12x должен дебютировать 29 июля с сертификацией MIL-STD810H. Подтверждено, что его толщина составляет 7,68 мм.